Dün hareketli geçti. Sabah Beşiktaş seçimi başladı, öğleden sonra Trabzonspor-Kayserispor maçı, akşam Ankaragücü-Beşiktaş maçı vardı. En erken başlayanın neticesini en sonda alacağız. Yazıyı yazdığım sıralar Hasan Arat başkanlık yarışını önde götürüyordu. Sonra Trabzonspor maçı başladı. Trabzon'da ama Trabzonspor'un yürüyecek hali yok. Yan top, yan top, yan top! Futbol oynuyorlar gözüküyor ama oynadıkları futbol yalandan futbol. Kayserispor daha düzgün hazırlanmış, kontrollü ataklar yapıyor, çabuk çıkıyor ve tehlikeli oluyor. Nitekim hak ettikleri golü son dakikalarda buldular. Teknik adamlarını da tebrik etmek lazım, iyi gidiyor. Ne demişler? Boynuz kulağı geçermiş. Sonra Ankaragücü- Beşiktaş maçı... Karşılaşma başlayınca Beşiktaş biraz düzgün gözüküyor, sonra Ankaragücü oynamaya başlıyor. Bu maçta mücadele var görünüyor ama hani ses var netice yok ya onun gibi bir şey!

Ankaragücü bir gol attı, santrfor matkap gibi ceza alanı içinde rakip defanstan üç defa topu çaldı vurdu golü attı. Bu sefer ikinci yarı Beşiktaşlı oyuncu kendi sahasındaki santra yayından topu aldı, ceza alanına kadar sürdü, topa vurdu gol oldu. Alın size iki tane tuhaf gol! Beşiktaşlı oyuncu geliyor, Ankaragücü'lü oyuncular geri geri ceza alanına giriyorlar. Yani al birini vur ötekine. Ondan sonra da biraz düzgün takımlar karşımıza çıkınca bizimkiler 5 yiyorlar, 6 yiyorlar. Türkiye'de futbol oynanmıyor, top oynanıyor. Hakemler derseniz zaten onlar da bir felaket. Bekçi gibi düdük çalıyorlar, durdur Allah durdur!