Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Mondihome Kayserispor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Ali Karimi, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam

A. Demirspor: Ertaç, Dorukhan, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Tayfun, Michut, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Niang

KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor maçı 26 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.