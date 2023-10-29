Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Ankaragücü - Samsunspor mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ankaragücü - Samsunspor maçı 29 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports Max 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
MKE Ankaragücü: Bahadır, Alper, Atakan, Radakovic, Hayrullah, Tolga, Efkan, Morutan, Cephas, Rodrigues, Sowe.
Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Soner, Tait, Bennaser, Ercan, Holse, Emre, Mouandilmadji.