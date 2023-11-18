Taraftar gruplarından Filistin'e destek!
Konyaspor'da Paşa mesaisi!
Çılgın Sayısal Loto şanslı numaralar (18 Kasım)
18 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yağmur altında çalıştı! F.Bahçe yağmur altında çalıştı! 19:27
Angelino'nun geleceği belli oldu! Leipzig ile görüşme... Angelino'nun geleceği belli oldu! Leipzig ile görüşme... 18:48
Trabzonspor taraftarından Filistin'e destek yürüyüşü Trabzonspor taraftarından Filistin'e destek yürüyüşü 16:42
Fırtına transfer harekatına başladı Fırtına transfer harekatına başladı 15:15
Fenerbahçe'de gözler Cengiz Ünder'e çevrildi! Fenerbahçe'de gözler Cengiz Ünder'e çevrildi! 14:48
Beşiktaş'ın eski yıldızı Michael Eneramo'dan Fenerbahçe itirafı! Beşiktaş'ın eski yıldızı Michael Eneramo'dan Fenerbahçe itirafı! 14:36
Daha Eski
Fırtına durmak bilmiyor! Fırtına durmak bilmiyor! 14:24
Timur'un transfer bombası belli oldu! Timur'un transfer bombası belli oldu! 14:14
Icardi'ye alternatif geliyor! Golcü yıldız... Icardi'ye alternatif geliyor! Golcü yıldız... 13:47
F.Bahçe'de F. Karagümrük maçı hazırlığı! F.Bahçe'de F. Karagümrük maçı hazırlığı! 13:41
Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi 13:38
Weghorst Beşiktaş'a geri mi dönüyor! Weghorst Beşiktaş'a geri mi dönüyor! 11:09
SON DAKİKA