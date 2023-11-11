Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Vavacars Fatih Karagümrük - EMS Yapı Sivasspor mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Feghouli, Eysseric, Rohden, Nazım, Güven, Can.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Rodrigues, Koita.