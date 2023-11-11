Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Efecan, Cordova, Novais, Janvier, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Yusuf.

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Furkan, Gradel, Mustafa, Morais, Maxim, Ogün, N'Koulou, Dragus.

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.