Atakaş Hatayspor 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray'a Hatay çelmesi!

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile lider Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve sarı-kırmızılılara bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşattı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2023- 20:59 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023- 21:07