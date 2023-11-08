Devre arasında değerlendireceğiz "Hakemlerin performanslarını hassasiyet ve titizlikle takip ediyoruz. Devre arasında MHK tarafından hakem klasmanları belirlenirken tüm bu performans değerlendirmelerinin dikkate alınacağından şüpheniz olmasın. Bunlara ilave olarak, 104 hakem ve gözlemci ile oluşan anketleri de belirli aralıklarla kamuoyu ile paylaşacağız."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son dönemde artan hakem hataları üzerine bir basın toplantısı düzenledi. "Yüzde yüz adil, yüzde yüz şeffaf, yüzde yüz tarafsız yönetim anlayışımızı yineliyoruz" ifadelerini kullanan Başkan Mehmet Büyükekşi şunları söyledi: "2023'ün bizim için ayrı bir önemi daha var. Hem 100 yıllık hizmetlerin ve emeklerin sembolü hem de 'Futbolun Yeni 100'ü' vizyonumuzun başlangıcı. İşte bu sebeple, yüzde yüz adil, yüzde yüz şeffaf, yüzde yüz tarafsız yönetim anlayışımızı yineliyoruz."

2 GÜN SONRA YAZILI AÇIKLAMA

"Son zamanlarda ortak problemlerimize yönelik olması gereken eleştirilerin dozu artıp, odağı ve üslubu değişince, ve bu eleştiriler problemlere odaklı değil, dedikodulara ve doğrudan federasyonumuza yönelik olunca, ve bazı söylemlerin toplumumuzu sonradan pişman olunacak vahim sonuçlara taşıma riskini görünce, ilk günden bu yana söylediğimiz, şeffaf, sorumlu ve açık bir iletişim anlayışımızla bundan sonra her 15 günde bir sizlerle buluşacağız. Bu ilk toplantıyı bir başlama vuruşu olarak görün. Bu toplantının sonunda herhangi bir soru almayacağız. Ama son dönemde kamuoyunu doğru ya da yanlış bilgilendirmelerle meşgul eden tüm soruların cevaplarını 2 gün sonra yazılı olarak kamuoyu ile paylaşacağız.

DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ADIM

"Türk futbolunun değerini aşağı çeken kaos ortamının kimseye faydası yok. Bunların başında da hakem atamaları gelmekte. Bu konuda strateji plan çalışmalarımızda da gündeme gelen ve talep edilen devrim niteliğinde bir adım atacağız. Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan ve kulüplerimizin de süreçlerin önemli bir parçası olduğu MHK'da yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz. Bu yapıda futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerimiz ile işbirliği içinde, karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Bu yeni yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere, klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili konulardaki tartışmaları da sonlandıracaktır."

MHK'da kulüplerimizin de süreçlerin önemli bir parçası olduğu yeni bir yapılanma başlatıyoruz. Kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz

Kamuoyunu meşgul eden tüm soruların cevaplarını iki gün sonra yazılı olarak kamuoyu ile paylaşacağız.

Bu yeni yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere, klasman kararları ve hakem performanslarının tartışmalarını da sonlandıracaktır.

Şeffaf, sorumlu ve açık bir iletişim anlayışımızla bundan sonra her 15 günde bir medyayla buluşacağız.

"EURO 2024'TE TARİH YAZACAĞIZ"

"Milli Takımımızın EURO 2024'te efsaneler yazarak her maça damga vuracağına inancımız tam. İnşallah yarım kalan hesabı tamamlayıp dönecekler."

"BAŞARILI OLMAK İÇİN ANT İÇTİK"

"Türk futboluna istikrarlı ve sürdürülebilir başarılar getirmek için ant içtik. Karşımıza çıkan sorunları aşmaya, çözülemez denilen konuları tek tek ç��zmeye kararlıyız. Futbolumuzun marka değerini artırmak için tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

"GELECEĞİN HAKEMLERİNİ YETİŞTİRECEĞİZ"

"Hakem Akademisi ile geleceğin en iyi hakemlerini yetiştireceğiz. Hakem havuzumuzu genişleteceğiz. Üst düzey hakem sayımızı artıracağız."