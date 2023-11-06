Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
GAZİANTEP FK ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Nita, Arda, M'Bakata, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Ogün, Mustafa, Maxim, Gradel, Dragus.
Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Shelvey, Sauer, Olawoyin, Zeqiri, Minchev.
GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı 6 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.