Kasımpaşa - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtları...

Kasımpaşa - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - İstanbulspor maçı 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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