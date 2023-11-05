Konyaspor 1-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Konya'da kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sona erdi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2023- 18:05 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023- 18:06