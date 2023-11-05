Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
F. Karagümrük'ün golünü 47. dakikada Güven Yalçın kaydederken; Konyaspor bu gole 90+7. dakikada Sokol Cikalleshi (p) ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük'ün yenilmezlik serisi 3 maça çıktı ve 11 puana yükseldi. 4 maç sonra puan kazanan Konyaspor ise 10 puana ulaştı.
Ligin 12. haftasında Konyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.