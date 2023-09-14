Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Jonjo Shelvey için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Türkiye'de transfer tahtasının kapanmasına sayılı saatler kala, Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiliz basınından The Telegraph, Çaykur Rizespor'un İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest'ta forma giyen Jonjo Shelvey'le ilgilendiğini belirtti.

Ocak 2023'te Newcastle United'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine giden Shelvey, teknik direktörle yaşadığı sorun dolayısıyla yeteri kadar forma şansı bulamadı.

31 yaşındaki oyuncunun, transferinden sadece 8 ay sonra Türkiye'ye taşınmaya hazırlandığı ve kiralık olarak Karadeniz ekibine imza atabileceği vurgulandı.