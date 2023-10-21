Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
KONYASPOR PENDİKSPOR İLK 11'LER
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Sequeira, Halil, Vukovic, İbrahim, Çekiçi, Hassan, Romero.
KONYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Pendikspor maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanıyor.