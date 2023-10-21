Konyaspor Pendikspor maçı CANLI İZLE (Konyaspor-Pendikspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Alt sıraları ilgilendiren mücadelede iki takım da galibiyet hedefliyor. Konyaspor-Pendikspor maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2023- 17:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023- 17:42