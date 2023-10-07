Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PENDİKSPOR - SİVASSPOR 11'LER:
Pendikspor: Erdem Can, Nuno, Murat, Berkay, Serkan, Vukovic, Lusamba, Fredy, Endri Çekici, Halil Akbunar, Thuram
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah Başsan, Barrow, Manaj
PENDİKSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Sivasspor maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.