Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 8'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.



Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler ve haftanın programı şöyle;



6 EKİM CUMA



20.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: DİRENÇ TONUSLUOĞLU



20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: KADİR SAĞLAM

7 EKİM CUMARTESİ



13.30 Pendikspor - Sivasspor: TURGUT DOMAN



16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: MERT GÜZENGE



19.00 Başakşehir - Gaziantep FK: SARPER BARIŞ SAKA



19.00 Antalyaspor - Galatasaray: ZORBAY KÜÇÜK

8 EKİM PAZAR



13.30 Rizespor - Samsunspor: ABDULKADİR BİTİGEN



16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU



19.00 Hatayspor - Konyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK



19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: METE KALKAVAN