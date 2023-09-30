Sivasspor Hatayspor maçı CANLI İZLE (Sivasspor - Hatayspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor sahasında Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip galibiyet hasretine son vermek isterken, konuk takım da yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Mücadeleye dair tüm bilgiler ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2023- 14:04 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023- 14:04