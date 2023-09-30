Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
SİVASSPOR HATAYSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Aaron, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Samu Saiz, Emrah, Barrow, Manaj
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Burak, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Aburjania, Strandberg, Rivas, Lamkel Ze
SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Hatayspor maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.