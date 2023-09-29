Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Samsunspor - Gaziantep FK maçı 20.00'de başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Soner, van Drongelen, Satka, Schindler, Bennasser, Flavien Tait, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Dimata
Gaziantep FK: Florin Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan, Jevtovic, Max Gradel, Mustafa, Morais, Maxim, N'Koulou, Dragus