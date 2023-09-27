TFF açıkladı! Atatürk Olimpiyat Stadyumu...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelede dikkat çeken olay Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çimlerinin yeşile boyanması oldu. TFF, stadyum ile ilgili açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelede dikkat çeken olay Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çimlerinin yeşile boyanması oldu. TFF, stadyum ile ilgili açıklama yaptı.

İŞTE TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Trendyol Süper Lig'de 26 Eylül 2023 tarihinde İstanbulspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizlikler gözlenmiştir. Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle feshine karar verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Türkiye Futbol Federasyonu