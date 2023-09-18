Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada EMS Yapı Sivasspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER:
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah Başsan, N'Jie, Rey Manaj
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Dokanovic, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Efkan, Morutan, Bajic
SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor ile Ankaragücü arasında oynanan maç saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.