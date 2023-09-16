Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Adana Demirspor ile Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - PENDİKSPOR MAÇI 11'LER:
Adana Demirspor: Ertaç, Sevensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang
Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Oscar Romero, Midtsjö, Lusamba, Halil, Erencan, Thuram
ADANA DEMİRSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Pendikspor maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.