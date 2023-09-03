Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
SAMSUNSPOR İSTANBULSPOR İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Satka, Yunus Emre, Drongelen, Bennasser, Schindler, Soner, Ali, Fofana, Emre, Laura.
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Loshaj, Rroca, Emir Kaan, Nda, Kenio, İbrahim.
SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - İstanbulspor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.