Samsunspor İstanbulspor maçı CANLI İZLE (Samsunspor-İstanbulspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2023- 20:20