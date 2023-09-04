Avrupa'ya kadro bildiriminin bitmesine kısa bir süre kala transferde oldukça büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig devlerinin gündeminde yer alan Salih Özcan'ın TFF'de lisansı çıktı. Resmi sitede kulüp adı belirtilmeyen Salih Özcan, kariyerine Türkiye'de devam edecek. Hangi takıma transfer olduğunun gün içinde açıklanması bekleniyor.