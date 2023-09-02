Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele yeşil-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Ayrıca ev sahibinde Ousseynou Ba, 43. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor 8 puana yükseldi. Başakşehir ise bu haftayı da puansız kapattı.

Ligin 5. haftasında Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Başakşehir ise deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.