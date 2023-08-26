Kasımpaşa 1-1 Pendikspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kasımpaşa ile Pendikspor yenişemedi!

Kasımpaşa 1-1 Pendikspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kasımpaşa ile Pendikspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Pendikspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2023- 21:13 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023- 21:23