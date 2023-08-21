Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Adana Demirspor'un golünü 26. dakikada M'Baye Niang (p) kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 42'de Efkan Bekiroğlu ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından A. Demirspor 4 puana yükseldi. Ankaragücü ise 1 puana ulaştı.
Ligin 3. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.