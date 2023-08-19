Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı CANLI İZLE (Rizespor-Alanyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2023- 20:00