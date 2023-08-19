Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ÇAYKUR RİZESPOR ALANYASPOR İLK 11'LER
Ç. Rizespor: Gökhan, Taha, Anıl, Emirhan, Halil Pehlivan, Olawoyin, Mithat, Zeqiri, Varesanovic, Benhur, Mary.
Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Efecan, Novais, Eduardo, Anderson.
Ç. RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Alanyaspor maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.