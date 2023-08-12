Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa, Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LER:
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Moradha, Gomis, Fall
Ankaragücü: Rafal, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Hanousek, Tolga, Djokanovic, Beridze, Efkan, Ali Sowe
KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Ankaragücü maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlaıyor.