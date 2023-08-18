Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında başladı. Lige 1 puan alarak başlayan İstanbulspor ile Kayserispor, kozlarını paylaşıyor. İstanbulspor - Kayserispor mücadelesinin CANLI ANLATIMINA haberimizden ulaşabilirsiniz...
İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İstanbulspor - Kayserispor maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER:
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel, Loshaj, Ethemi, Rroca, Jackson, Ndao, İbrahim.
Kayserispor: Bilal, Attamah, Kolovetsios, Arif, Uzodimma, Ackah, Cardoso, Kemen, Karimi, Thiam, Gökhan.