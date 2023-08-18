Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında bitexen Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ANTALYASPOR KONYASPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fredy, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Assombalonga.
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Yunus, Marlos Moreno, Cikalleshi.
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Konyaspor maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.