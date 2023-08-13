Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Mavi Şimşekler 2-1 kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Younes Belhanda ve 90+1'de Yusuf Erdoğan kaydetti. Konuk takımın golü ise 88'de John Mary'den geldi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor sezona 3 puanla başladı. Rizespor ise haftayı puansız kapattı.
Ligin 2. haftasında Adana Demirspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.