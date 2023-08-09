Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 yıllık mali bilançolarını açıkladı. Kulüplerin açıkladığı veriler, 1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemlerini kapsadı.
3 büyük kulüp de bu tarihler arasında zarar açıkladı.
İşte o rakamlar...
Fenerbahçe - 271 M TL zarar
Beşiktaş - 507 M TL zarar
Galatasaray - 952 M TL zarar
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 1 yıllık mali bilançosunu açıkladı
Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 yıllık mali bilançolarını açıkladı. Kulüplerin açıkladığı veriler, 1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemlerini kapsadı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 09.08.2023- 19:34 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023- 19:46
Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 yıllık mali bilançolarını açıkladı. Kulüplerin açıkladığı veriler, 1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemlerini kapsadı.