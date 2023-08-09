Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 yıllık mali bilançolarını açıkladı. Kulüplerin açıkladığı veriler, 1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemlerini kapsadı.



3 büyük kulüp de bu tarihler arasında zarar açıkladı.



İşte o rakamlar...

Fenerbahçe - 271 M TL zarar

Beşiktaş - 507 M TL zarar

Galatasaray - 952 M TL zarar



