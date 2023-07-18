SON DAKİKA

TFF'den merakla beklenen yabancı kuralı hakkında açıklama geldi: Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 8+3 kuralı devam edecek.

DETAYLAR BELLİ OLDU

TFF'nin açıklaması sonrası yabancı kuralıyla ilgili detaylar da netleşti.

2023-2024 Süper Lig Müsabaka Statüsü'ne göre:

- Türk Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcuyla sözleşme imzalanıp, tescil ettirilebilirler. Eğer 14 futbolcu hakkı da kullanılırsa, en az 1'inin 01.01.1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur.

- 14 yabancı futbolcuya ek olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler.

- Sahada aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu oynayabilecek. Buna ilaveten Türki Cumhuriyetler vatandaşı veya mavi kart sahibi olan futbolculardan en fazla 1'i maç kadrosunda yer alabilir, sahada müsabakaya devam eden kadroda bulundurulabilir.

SEZON SONU 4 TAKIM KÜME DÜŞECEK

Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 4 takımın küme düşeceğini de açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşecek." denildi.

Daha önce Süper Lig'in 20 takım ile oynanacağı belirtilmişti.