Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belli oldu. TFF'nin Riva'daki merkezinde düzenlenen fikstür çekiminde kulüplerin oynayacağı mücadeleler açıklandı. Ayrıca derbi tarihleri de belli oldu.
2023-2024 Trendyol Süper Lig'in fikstürü belli oldu! İşte derbi haftaları
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belli oldu. TFF'nin Riva'daki merkezinde düzenlenen fikstür çekiminde kulüplerin oynayacağı mücadeleler açıklandı. Ayrıca derbi haftaları da belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 18.07.2023- 21:16 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023- 23:38
Yeni sezon 11 Ağustos'ta başlayacak ve ilk yarısı 25 Aralık'ta sona erecek.
Sezonun ikinci yarısı ise 5 Ocak 2024'te başlarken 19 Mayıs 2024'te sona erecek.