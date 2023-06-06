Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
SİVASSPOR KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer, Murat, Caner, Camara, Uğur, Robin, Charisis, Ulvestad, Emre, Erdoğan, James.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hosseini, Ramazan, Kemen, Uzodimma, Mane, Talha, İlhan.
SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.