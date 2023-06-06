Spor TOto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
F. KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA İLK 11'LER
F. Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Lobjanidze, Diagne, Frei, Mercan, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Baniya.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Yasin, Fabiano, Mortadha, Malsa, Aytaç, Eysseric, Fall, Mounir, Bahoken.
FATİH KARAGÜMRÜK KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.