Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (Karagümrük-Kasımpaşa canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2023- 16:53