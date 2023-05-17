Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle 7 karşılaşma da 30 Mayıs Salı günü saat 20.00’de oynanacak.

Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.



TFF'den yapılan açıklamaya göre; 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle 7 karşılaşma da 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.



Fatih Karagümrük - Kayserispor müsabakasının oynanacağı stadın da daha sonra açıklanacağı belirtildi.



Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle:



30 MAYIS SALI



20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor (Ülker Stadyumu)



20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray (Eryaman Stadyumu)



20.00 Giresunspor - Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)



20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Kırbıyık Holding Stadyumu)



20.00 Sivasspor - Konyaspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu)



20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor