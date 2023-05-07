Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Umut Nayir'in hat-trick yaptığı maçı 4-1 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında HangiKredi Ümraniyespor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 4-1 kazandı.

Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri 7, 24 (p) ve 77. dakikalarda Umut Nayir ve 90+2 dakikada ise Olarenwaju Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 35'te Max Gradel'den geldi. Ayrıca konuk takımda 45+5. dakikada Mustapha Yatabare, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor 26 puana yükseldi ve 6 maçlık galibiyet hasreti sona sona erdi. Sivasspor ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol tarafta topla buluşan Sekidika'nın çizgiye inerek içeri çevirdiği topta altıpas içerisinde son anda ayak koyan Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0



18. dakikada ikiye bir yakaladıkları pozisyonda Sekidika'nın pasında Kayode ceza sahası içi sağ çaprazdan beklemeden vuruşunu yaptı. Savunmada Caner Osmanpaşa'nın müdahalesi ile meşin yuvarlak kornere gitti.



22. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası Epureanu'nun içeri çevirdiği top, Murat Paluli'ye çarptı. Pozisyona yakın olan hakem Burak Şeker, elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.



24. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in sağ ayağı ile sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Muammer'in sağından filelerle buluştu. 2-0



35. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içi sol taraftan yaptığı ortada Gradel'in kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Orkun'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1



45+2. dakikada Mustapha Yatabare, Tomislav Glumac ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun devamında Sivasspor korner kullanmak üzereyken Glumac, Yatabare'nin müdahalesi ile topsuz alanda ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Burak Şeker bu pozisyonda Yatabare'ye yaptığı hareketten dolayı sarı kart verdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, sarı kartı iptal ederek, Yatabare'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ taraftan yaptığı ortada Caicedo'nun kafa vuruşu sonrası uzak direğinin dibinden auta gitti.

76. dakikada Oğuz'un sağ taraftan ortasında kala önünden Geraldo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammer'in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Umut Nayir'in dönen topa gelişine yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

82. dakikada Sekidika, sol taraftan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Umut Nayır'dan seken topta Kayode şutunu çekti ama meşin yuvarlak auta çıktı.

90+1. dakikada Umut Nayir'ın topuk pasında topla buluşan Kayode'nin ceza sahası içine girdikten sonra sağ ayağı ile yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1