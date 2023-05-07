Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluk kupalarında, Türkiye Futbol Federasyonunun 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değişikliğe gidildi.
TFF şampiyonluk kupasını yeniledi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kuruluşunun 100. yılı sebebiyle bu sezon şampiyon olan takıma verilecek şampiyonluk kupalarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımları yenilendi.
Bu kupalar arasında ilk olarak Spor Toto 1. Lig Kupası, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Yılport Samsunsporlu futbolcuların ellerinde yükselecek.