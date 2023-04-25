Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza verdi. İşte yapılan açıklama...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.



PFDK almış olduğu kararlar şöyle:

1- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI'nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 20.04.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 19.04.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK görevlisi MURAT YAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK görevlisi MURAT YAMAN'ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b, 50/1-c, 39/2., 35/4., 10/2. ve 95/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 6 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ALT A ve GÜNEY ÜST A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 18.04.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 19.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 19.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu BABAJIDE DAVID AKINTOLA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,