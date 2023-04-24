Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 25. ve 51. dakikalarda Arda Güler, 71'de Joao Pedro kaydetti. İstanbulspor'un golleri ise 57 (p) 66. dakikalarda Valon Ethemi ve 90+6. dakikada Emeka Eze'den geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 3 maç sonra puan kaybetti ve 64 puana yükseldi. İstanbulspor ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 29 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. İstanbulspor ise bitexen Giresunspor'u sahasında ağırlayacak.

JESUS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, önceki hafta oynadıkları Başakşehir maçına göre 5 farklı isme İstanbulspor karşısında görev verdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilerde kadroda 5 farklı isim yer aldı. Başakşehir karşısında 11'de sahaya çıkan Oosterwolde, Arao, Rossi, Crespo ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekipte, 22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Szalai vole bir vuruş yaptı. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.

GOL! 25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un yerden sert vuruşunda kaleci Alp Arda'nın çeldiği top Arda Güler'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.