Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Gökhan İnler, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Cherif.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Uzodimma, Kemen, Mensah, Ackah, Cardoso, Mane, Thiam.
ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor ile Kayserispor arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.