Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.
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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in kalan haftalarında bazı hakemlere görev verilmeyeceğini açıklamıştı. MHK'nin uygulayacağı bu kararı sonrası görev alamayacak o hakemler belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.
Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.