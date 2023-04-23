Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile arabam.com Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın golünü 13. dakikada Mamadou Fall kaydederken; Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Francisco Calvo ve 45+6'da Mame Diouf'tan geldi.
Bu sonucun ardından üst üste 3 maçtan galibiyetle ayrılamayan Kasımpaşa 33 puanda kaldı. Konyaspor ise 42 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa deplasmanda MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.