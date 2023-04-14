Spor Toto Süper Lig'de 34 ve 35'inci hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Ligin 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
34'ÜNCÜ HAFTA:
16 Mayıs Salı
17.00 Demir Grup Sivasspor – Kasımpaşa
20.00 Corendon Alanyaspor – Arabam.com Konyaspor
20.00 İstanbulspor – Galatasaray
17 Mayıs Çarşamba
17.00 Medipol Başakşehir – HangiKredi Ümraniyespor
20.00 MKE Ankaragücü – Fraport Tav Antalyaspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük – Adana Demirspor
18 Mayıs Perşembe
20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor
35'İNCİ HAFTA:
20 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa – İstanbulspor
19.00 Yukatel Kayserispor – Corendon Alanyaspor
19.00 Galatasaray – Demir Grup Sivasspor
21 Mayıs Pazar
16.00 HangiKredi Ümraniyespor – MKE Ankaragücü
19.00 Fraport Tav Antalyaspor – Medipol Başakşehir
19.00 Adana Demirspor – Beşiktaş
22 Mayıs Pazartesi
20.00 Trabzonspor – VavaCars Fatih Karagümrük
Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'de 34 ve 35'inci hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Ligin 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.