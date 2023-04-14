Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk etti. Cimbom, mücadeleyi 6-0 kazandı.
Galatasaray'da gol perdesini 18. dakikada Icardi açtı.
Ardından 24. dakikada sarı kırmızlılarda sahneye Rashica çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
42. dakikada Galatasaray'da Icardi bu kez penaltıdan ağları havalandırmayı başardı.
45+10. dakikada ise Kayserispor'dan Hosseini gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Sarı kırmızılılarda 45+12'de yeniden Icardi sahneye çıktı ve kendisinin 3. takımının 4. golünü kaydetti.
Bu gollerle ilk yarı Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda Galatasaray 59'da Kerem ve 71'de Zaniolo'nun golleriyle mücadeleden 6-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla beraber Galatasaray, ligde 66 puanla lider konumda bulunuyor.
Kayserispor ise 44 puanla 7. sırada yer aldı.
Sarı kırmızılılar gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.
Kayserispor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.