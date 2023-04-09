Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Sivasspor'un golünü 37. dakikada Leonardo Duarte (k.k) kaydederken; Başakşehir ise bu gole 61'de Patryk Szysz'le karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 45 puana yükseldi. Sivasspor ise 2 maç sonra puan kaybetti ve 31 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maçında Sivasspor deplasmanda bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise İstanbulspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada sol kanattan Demir Grup Sivasspor'un kullanıllandığı serbest vuruşta Ziya Erdal'ın ortasına yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

22'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında çizgiye inen Saiz ortayı yaptı. Ceza sahası içerisinde bulunan Erdoğan'ın vuruşunda kaleye paralel giden top taca çıktı.

37'nci dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası içine sert ortasında topa dokunan Leo Duarte topu kendi kalesine gönderdi: 1-0.

45'inci dakikada ceza sahası dışının sağ çaprazında topla buluşan James'in şutunda topu kaleci Muhammed kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Sivasspor üstünlüğü ile sonuçlandı.

52'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içine giren Saiz topu yerden Ulvestad'a gönderdi. Ceza sahası dışında topa buluşan Ulvestad'ın şutunu kaleci Muhammed son anda çıkardı.

61'inci dakikada sol kanattan Başakşehir tarafından kullanılan serbest vuruşta, Deniz Türüç ortayı yaptı, savunmadan seken topu önünde bulan Szysz arka direkte sol ayağı ile vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 1-1

70'inci dakikada Erdoğan Yeşilyurt orta sahadan topu sağ kanatta bulunan N'Jie'nin önüne attı. N'Jie'nin şutunda kaleci Muhammed topu ayakları ile çıkardı.

Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.