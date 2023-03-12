Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ANKARAGÜCÜ ALANYASPOR İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Uros, Atakan, Hasan, Taylan, Diack, Zahid, Milson, Emre, Ali Sowe.
Alanyaspor: Runarsson, Feddal, Furkan, Fatih, Yusuf, Efkan, Umut, Lusamba, Efecan, Cavaleiro, Hassan.
ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ankaragücü ile Alanyaspor arasında oynanan maç saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.