Ankaragücü Alanyaspor maçı CANLI İZLE (Ankaragücü-Alanyaspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Başkent temsilcisi 3 maçlık puan hasretini dindirmek isterken, konuk ekip ise çıkışını sürdürme peşinde... Ankaragücü-Alanyaspor maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2023- 14:20