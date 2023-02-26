Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ümraniyespor ile Adana Demirspor erteleme maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR 11'LER:
Ümraniyespor: Orkun, Mustafa, Glumac, Epureanu, Onur, Sackey, Oğuz, Valentin Gheorghe, Geraldo, Sekidika, Umut.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba.
ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.