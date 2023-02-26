Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Erteleme maçında Ümraniyespor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ümraniyespor ile Adana Demirspor erteleme maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...



ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR 11'LER:

Ümraniyespor: Orkun, Mustafa, Glumac, Epureanu, Onur, Sackey, Oğuz, Valentin Gheorghe, Geraldo, Sekidika, Umut.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba.

ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.