Türkiye'de transfer dönemi 5 Mart'a uzuyor!

Ülkemizde yaşanan depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu transfer dönemini daha önce 18 Şubat'a kadar uzuatmıştı. Şimdi ise TFF bu süreyi 5 Mart'a kadar uzatma kararı aldı. İşte son detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2023- 12:00