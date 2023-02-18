Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer dönemini ikinci kez uzatmak için FIFA'ya başvurduklarını açıklamıştı.
Türkiye'de transfer dönemi 5 Mart'a uzuyor!
Ülkemizde yaşanan depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu transfer dönemini daha önce 18 Şubat'a kadar uzuatmıştı. Şimdi ise TFF bu süreyi 5 Mart'a kadar uzatma kararı aldı. İşte son detaylar...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 18.02.2023- 12:00
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer dönemini ikinci kez uzatmak için FIFA'ya başvurduklarını açıklamıştı.
Ülkemizde meydana gelen depremin ardından 18 Şubat'a kadar uzatılan transfer döneminin 5 Mart'ta kadar uzatılması için FIFA'ya başvuru yapan TFF'ye cevap geldi.
Ajansspor'da yer alan habere göre FIFA, TFF'ye transfer döneminin 5 Mart'ta uzatılması için sözlü olarak onay verdi.