Süper Lig kulüplerinden Kahramanmaraş ve çevresine dev destek! TFF ile ortak yardım...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası 10 ile büyük yardımlar yapılıyor. Süper Lig ekipleri bu desteğe ortak oldu. Yardım tırları ile deprem felaketinden etkilenen bölgelere gönderdikleri destekle birçok gerekli malzemenin ulaştırılmasını sağlayan Süper Lig ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni bir ortak çalışmaya daha imza attı. Başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor önderliğinde bütün lig ekipleri bu sezonun yayın gelirlerinden deprem bölgesine maddi destek yaptı.

Yaşanan deprem felaketi sonrası seferber olan ve yardım malzemeleri topladıktan sonra depremden etkilenen bölgelere gönderdikleri tırlarla depremzedelere destek veren Süper Lig ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu ile ortak şekilde bir maddi desteğe de hazırlanmış durumda.

YAYIN GELİRLERİNDEN BAĞIŞ YAPACAKLAR

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; yayın gelirlerinden 5 milyon TL'lik bir yardımda bulunurlarken diğer Süper Lig ekipleri de aynı şekilde 3'er milyon TL tutarında maddi destek sağlayacaklar.

TFF DE KATKI YAPACAK

Öte yandan, Süper Lig ekiplerinin gerçekleştirdikleri toplam bağışa Türkiye Futbol Federasyonu da ortak olacak.

TFF'nin de katkı sağlaması ile 1000 adet konteyner satın alınacak ve bu konteynerler, depremin etkilerinin en ağır hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'e gönderilecek.